Flavia Laos sobre mensaje de Sheyla Rojas: "Verónica Costa ahora es mi suegra"

¡Marca territorio! Flavia Laos visitó el set de En boca de todos y respondió si le molestó que Sheyla Rojas siga llamando suegra a Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi. ¿Qué dijo la joven actriz?

"La verdad es que no me molestó en lo absoluto, porque la Verito se hace querer, es una muy buena suegra, es la exsuegra de Sheyla y son muy buenas amigas", afirmó Flavia Laos, quien agregó que no se mete en la relación de ambas y no quiere opinar de Sheyla Rojas ni de nadie más.

La enamorada de Patricio Parodi aclaró que limó asperezas con la conductora de Estás en Todas hace un tiempo y ahora están bien. "Su comentario fue un poco a destiempo, porque ella es la exsuegra y ahora es mi suegra", reafirmó Flavia Laos sobre su relación con Verónica Costa.

