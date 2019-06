Felícitas: Nidia Bermejo reveló la razón de su viaje a México

¡Nuevos rumbos! Nidia Bermejo se despidió de De vuelta al barrio luego de casi tres años de haber dado vida a la encantadora Felícitas, personaje con quien conquistó al público de la teleserie y que ahora le dice adiós para emprender su futuro en México.

En boca de todos rindió un homenaje a la actriz por su trayectoria y deseó lo mejor en esta nueva etapa que comenzará a construir desde el próximo lunes 17 de junio cuando parta hacia el país norteamericano.

"Quiero hacer lo que siempre quise desde los 20 años y es intentarlo (trabajar) afuera. No sé lo que me espera. Me voy para ver qué pasa. Me llevo el recuerdo de todos y voy a irme con esa inspiración a ver qué ocurre", reveló Nidia Bermejo.

