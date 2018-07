Facundo González: "A mí me encanta que Paloma luzca sexy"

Paloma Fiuza es una de las competidoras más atractivas de Esto es Guerra y de eso está muy orgulloso Facundo González, quien aseguró que no se hace problemas ni se pone celoso cuando su enamorada se luce en sensuales fotografías.

"Paloma ha tenido otras parejas que quizá no la hacían vestir así tan chiquito, a mí la verdad sí me gusta que Paloma (Fiuza) se vista con poca ropa. Yo pienso que las mujeres que tienen buen cuerpo tienen que lucir prendas cortas, y las que no, también. A mí me encanta que Paloma luzca sexy, al que le gusta bien, y al que no, también", dijo Facundo González en el set de En boca de todos.

