Ernesto Pimentel presentó a su hijo Gael en sesión de fotos

Ernesto Pimentel concedió en exclusiva una sesión de fotos para presentar en sociedad a su primer hijo Gael junto a su mejor amiga y madre del pequeño, Miluska. El querido artista protagonizó conmovedora entrevista para contar cómo mejoró su vida con el nuevo miembro de su familia.

Ernesto Pimentel confesó su maravillosa etapa como padre de familia. Por su lado, Miluska lloró al revelar que gracias a Gael su vida cambió radicalmente. "No esperaba esa conexión con él. Yo me veo y no me reconozco. Y lo veo y cuando le doy el biberón es mágico", comentó la productora en la entrevista para la revista Cosas Perú.

Ernesto Pimentel compartió la primera foto de su hijo Gael

