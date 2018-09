Erick Sabater celebró su cumpleaños más enamorado que nunca

Erick Sabater está muy feliz no solo porque hace poco celebró su cumpleaños, sino también porque ya tiene un nuevo amor. La enamorada del dominicano se llama Giulliana Barrios y no pasó por alto ese día especial, ya que le dedicó un romántico mensaje en Instagram.

Mira: Michelle Soifer deseó suerte a Erick Sabater en su debut como actor

"Salud por las pruebas que se te ponen en el camino para superar y aprender… y por la fortaleza y determinación con las que las cumples. Salud por lo que no imaginaste que pasaría y por otro año más de vida. Happy birthday to you @ericksabater", publicó Giulliana Barrios.

Mira: Fabio Agostini y Erick Sabater protagonizaron tenso momento en vivo

Erick Sabater no se quedó atrás y en plena fiesta le dedicó a su nuevo amor la canción "Locos de amor".

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!