EEG: ¿Michelle Soifer puso como condición ingresar con Giuseppe Benignini?

Esto es Guerra 2020 comenzará el lunes 27 de enero y la revelación sería Michelle Soifer. Sin embargo, la cantante no volvería sola al reality, sino junto a su pareja Giuseppe Benigni, según la vidente Alexandra Quillay.

"Yo la veo a Michelle ingresando al programa como participante, mas no como conductora. No ingresa sola, sino de brazos de su 'Principito'", afirmó la invitada de En boca de todos, quien no descartó que Michelle Soifer se haya puesto caprichosa y puso esa condición a la producción.

