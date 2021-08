¿Ducelia Echevarría y Tomi Narbondo ya se besaron?

Ducelia Echevarría se incomodó cuando un vidente le recordó una canción por su relación con Tomi Narbondo.

Ducelia Echevarría estuvo en enlace con En boca de todos y se incomodó por la declaración de un vidente que estaba en el set. "Los amigos no se besan en la boca", dijo el maestro esotérico Teo sobre la guerrera y Tomi Narbondo.

► Mira: Ducelia Echevarría fue sorprendida en vivo con rosas de misterioso galán

"No, de dónde sacas eso, no hay forma… yo también puedo cantar esa canción, la canción está al público, todos los saben, pero eso no quiere decir que yo haya hecho eso, Tomi y yo somos amigos, ¿entonces no podemos salir juntos?", dijo Ducelia Echevarría, quien quiere que ya no la relacionen con Tomi Narbondo ni nadie más.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ducelia Echevarría recibió romántico regalo de Tomi Narbondo en su cumpleaños