Ducelia Echevarría sobre EEG 2021: "No me han llamado"

Ducelia Echevarría habló en exclusiva con En boca de todos acerca de su permanencia en Esto es guerra. La pozuzina indicó que hasta el momento no la han llamado para ser parte de la temporada 2021.

"En realidad yo estoy con muchos proyectos con mi tierra, muchas expectativas este año, mucho mejor que el año pasado. No me han llamado, esto es a última hora siempre. He venido de Pozuzo porque tengo proyectos con mi hermano."

