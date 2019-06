Perú vs. Venezuela: mamá de Yoshimar Yotún encaró a Daniela Darcourt por su score

Daniela Darcourt visitó el set de En boca de todos y dio su score sobre el Perú vs. Venezuela, primer partido que afrontará la selección peruana por la Copa América Brasil 2019. ¿Qué opinó la cantante salsera?

Daniela Darcourt apostó por un 2-1 a favor de la blanquirroja, pero en comerciales aseguró que Perú podría perder porque Venezuela tiene un buen equipo. En un enlace estaba la mamá de Yoshimar Yotún, quien escuchó todo.

La señora María Flores defendió con todo a la selección peruana y no permitió que Daniela Darcourt no le tenga fe al equipo de Ricardo Gareca. "Me 'parchó', yo dije que Venezuela tiene buen equipo porque es verdad, la delantera venezolana es bastante joven", aseguró la cantante, quien aclaró que sí cree en Perú.

