CTS y AFP: Recomendaciones que debe tener si quiere retirar este dinero

¿Qué hacer con el dinero que retiré de la CTS y AFP? ¿Dónde invertirlo o guardalo?

Marco Loret de Mola, analista matemático y gerente general de MatLab Perú, dio algunas recomendaciones para aquellas personas que tienen decidido retirar el 100% o parte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y hasta las cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) o 17,600 soles de la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). ¿Qué debería hacer?

Pagar deudas: El especialista recomendó que si nuestra intención es pagar deudas, no es mala idea, pero si uno piensa en gastar el dinero para una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, no es recomendable ya que más adelante no tendrá la disposición del dinero para cubrir otros gastos.

Plan ahorro: El analista matemático sugirió no guardar el dinero que se retire "debajo de un colchón" o mantenerlo en casa ya que se pierde la rentabilidad de la AFP. Loret de Mola aconsejó que una buena idea es colocar el monto total en el banco para ganar interés, pero con la condición de no tocar ese dinero hasta el día de tu jubilación.

