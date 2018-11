Coto Hérnandez sobre Erick Sabater: Me aburrí de los "Reyes de la noche"

En el reciente programa de En boca de todos, Coto Hernández respondió a las declaraciones en las que Erick Sabater lanzó duras críticas contra él por la forma en la que salió de "Reyes de la noche".

De acuerdo al ex mister universo, el integrante de Esto es guerra no fue directo para decirle que ya no quería seguir con el proyecto en el que trabajaron por varios meses.

"No tuvo los pantalones para reunirse conmigo y decirme (sobre su salida). Creo que fue más que todo de una manera oportunista. Una persona que es amiga no hace eso", comentó el ex de Michelle Soifer.

Por su parte, Coto aseguró que tomó esa decisión porque se aburrió de la manera en la que se manejaba el espectáculo, además de que sí le informó sobre su alejamiento.

