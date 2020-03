Coronavirus: ¿Puedo negarme a ir a trabajar por miedo a contagiarme?

Estás autorizado para trabajar durante el estado de emergencia, pero no quieres ir a la empresa porque temes contagiarte del coronavirus. ¿Qué pasará con tu remuneración? ¿Te descuentan o no?

El abogado laboralista Fernando Zegarra explicó en En boca de todos cuál es la normativa establecida para las "personas en situación de riesgo", quienes no deberían salir afectadas si se rehúsan a trabajar.

"Si tengo diabetes, sufro de hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer o cualquier inmunosupresión; es decir, mis defensas inmunológicas son bajas, yo no puedo ir a trabajar y por tanto me van a compensartodo el tiempo que tengo que asistir a laboral", explicó Zegarra, quien reafirmó que en esos casos el empleado no está obligado a trabajar.

