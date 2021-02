Carloncho: "Tula Rodríguez es una figuretti total"

Carloncho no se calló nada en el Confesionario y protagonizó tenso momento con Tula Rodríguez. ¿Qué pasó?

Carloncho se sometió a la secuencia del Confesionario de En boca de todos y le preguntaron por qué cree que Tula Rodríguez propuso el reto de altura de salto al vacío desde unos diez metros aproximadamente, prueba que él no cumplió.

"Simplemente porque es una figuretti, porque ella nos hizo la trampita a Ricardo y a mí, bueno Maju no estaba en ese momento, nos dijo oye chicos usteden digan que quieren saltar y yo al final me comprometo porque quiero que me inviten, figurettismo total, por eso lo hizo y al final nos hizo la jugadita del sorteo, donde yo salí perjudicado

"Para empezar, no sé a qué le llamas ser figuretti, porque yo tengo un programa de lunes a viernes, pero si así tú me catalogas, ok, siempre es bueno esperar cosas buenas de las personas, pero ya sé qué es lo que hay dentro de ti", Tula Rodríguez.

