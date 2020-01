Carloncho: "A Rosángela Espinoza le faltó el brillo de años anteriores"

¡Nada espectacular! Esto es Guerra inició su temporada 2020 y Rosángela Espinoza confirmó que sigue en el programa. Los conductores de En boca de todos opinaron sobre su presentación, pero llamó la atención la declaración de Carloncho.

"Sí la vi, me parece que en otras apariciones la he visto más espectacular que en este año. No deja de ser espectacular, pero como que le he faltado brillo de años anteriores, pienso yo, creo yo. No deja de ser guapa, no deja de ser linda, pero no ha sido tan impactante como otros años", opinó Carloncho sobre el look de Rosángela Espinoza.

