Brunella Torpoco llora al recordar que no tuvo dinero en sus inicios como cantante: "Vendí dulces en la calle"

"Cuando yo decidí empezar esta carrera no tenía para solventar mis gastos, para grabar, y vendía dulces en la calle, mazamorra, empanadas" , detalló Brunella Torpoco . "Mi mamá, mi papá y mi abuela me enseñaron a trabajar desde muy pequeña, a ser independiente", agregó.

"Gracias a Dios me iba muy bien porque me salía desde la mañanita y me llevaba 50 mazamorras, 70 empanadas y en la noche llegaba sin nada, todos me compraban. Eso fue hace 3 años, pero igual yo trabajo desde los 14 años, de todo", afirmó Brunella Torpoco, joven cantante del Callao.