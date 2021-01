Brunella Horna reveló la verdad sobre su radical cambio de look

Brunella Horna compartió con sus seguidores el "detrás de cámaras" de nuevo corte de cabello.

Brunella Horna sorprendió en el estreno de la quinta temporada de En boca de todos al presentarse como conductora invitada con un radical cambio de look, ya que su cabello ahora luce muy corto y de otro color.

Al finalizar el programa, la modelo y empresaria publicó en sus historias de Instagram la verdad sobre su radical corte de cabello.

"Bueno, obviamente era una peluca, me he puesto varias trenzas para poder ponerme la peluca, ya está. Ahora sacarme todas estas trenzas", contó Brunella Horna, quien luego tuvo una romántica salida con su novio Richard Acuña y lució su look con trenzas.

