Brunella Horna: ¿Qué dijo sobre Renzo Costa y su incursión en la gastronomía?

Brunella Horna reapareció con su secuencia en el set de En boca de todos y se enteró del nuevo reto de su expareja Renzo Costa, quien retoma su apuesta por el mercado gastronómico y lanzará una línea de chocolates premium.

"¿De verdad que dulces? Así, ah, no sabía, pero qué bueno, felicitaciones", declaró Brunella Horna, a quien luego le preguntaron si estaría dispuesta a probar los nuevos chocolates de Renzo Costa.

"No me han invitado, pero creo que no me envenenaría. No creo que me ponga algo ahí en el chocolate o tal vez me da el más amargo. Si me invitan yo creo que no hay ningún problema, ahí lo pruebo con Richard (Acuña), a ver si nos gusta". dijo entre risas la modelo y empresaria para En boca de todos.

