Brunella Horna y Richard Acuña celebran su primer aniversario

Brunella Horna y Richard Acuña cumplen hoy un año de relación y la modelo publicó un romántico mensaje. "Un año juntos mi amor, apoyándonos en cada paso que damos. Qué vengan mil años más, hasta viejitos. ¡Feliz aniversario!", escribió en Instagram.

"Estamos muy bien, cada uno en su espacio, cada uno trabajando. No hemos tenido ninguna pelea, no es porque esté delante de cámaras, pero les digo la verdad, nunca hemos peleado hasta el día de hoy, y espero que nunca me pasé", declaró Brunella Horna para En boca de todos.

La modelo aclaró que en sus planes no está casarse con Richard Acuña. "Creo que como pareja uno lo conversa y la verdad que no está en nuestros planes el matrimonio. Los dos somos jóvenes, disfrutando el momento, día a día, tal vez más adelante pensar ya en formalizar pensando en matrimonio o una familia, pero ahora no, estamos bien así", afirmó.

