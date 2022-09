Brunella Horna fue a la boda de Ethel Pozo con un vestido muy antiguo, según expertos

Brunella Horna no podía faltar en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander y su look completo fue comentado por los expertos en moda que estuvieron en En boca de todos. La empresaria lució un vestido largo en tono rosado y el cabello suelto, outfit que no fue del agrado de Javier Rojo, Nino Peñaloza y Wendy Wunder.

"Tiene un vestido tipo Barbie, con esa textura en la parte delantera, que es un vestido muy de 2015, es antiguo ya. No me gustó nada, ella una chica regia, divina, no me gustó el modelo, me parece antiguo, el escote tampoco me gustó mucho porque no se termina de identificar y el pelo lo tiene como que salí de mi casa y me fui al evento", opinó Javier Rojo.

Para Nino Peñaloza, la modelo perdió la oportunidad de lucirse con un vestido de marca exclusiva. "Me parece que es tan bonita, tan regia y se va a casar próximamente con un señor que puede comprarle un súper vestido. En este caso creo que cumplió, pero no estuvo increíble, creo que con todos los viajes que tiene y con el novio (Richard Acuña) que tiene al costado, me gustaría verla vestida de Gucci, Dior o Saint Laurent", detalló.

"En el caso de Brunella Horna, no me gusta el color, es medio pasado, de temporadita pasada, yo hago muchos eventos de promociones y está bien para una chica que está en una fiesta de pre o promo. Ella tiene una figura espectacular, se hubiera puesto algo más sencillo y le hubiera quedado mejor, no me gusta, se ve antiguo, no se lució, el peinado tampoco terminó de definirse, siento que ella que es tan guapa no le puso cariñito, se quedó con lo que tuvo a la mano", afirmó Wendy Wunder.

