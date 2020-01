Austin Palao: "No me creo mejor que nadie, pero sé que no hay nadie mejor que yo"

¡Con todo! Austin Palao llegó al set de En boca de todos y los conductores le preguntaron si cree que Maximiliano Kramer es más guapo que él. El chico reality contó que le cayó muy bien al verlo por primera vez, pero dio una contundente respuesta.

"Maxi, lo he tratado y es un gran chico, es muy humilde, la verdad que es un tipo con muy buenas vibras. No me creo mejor que nadie, pero sé que no hay nadie mejor que yo", afirmó Austin Palao cuando le preguntaron si se cree más sexy que Maximiliano Kramer, nuevo integrante de Esto es Guerra.

