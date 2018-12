Angie Arizaga se puso nerviosa por inesperada pregunta sobre Fabio Agostini tras los piropos que el integrante de Esto es guerra le hiciera en el set del reality. La Negrita no supo qué responder y solo atinó a reírse.

"Todos los chicos de EEG son simpáticos. No pasó nada. No me pongan nerviosa. No hay nada de que hablar sobre eso", comentó Angie Arizaga a Maju Mantilla al recordar el singular momento entre el "Galáctico" y la modelo.

