Angie Arizaga negó romance con empresario cervecero.

Angie Arizaga fue relacionada en los últimos días con un empresario de una conocida marca de cerveza y diversos medios afirmaron que estaría en salidas. La modelo habló y aclaró cuál es su estado sentimental.

"Me da risa de verdad. Me he dado cuenta que a veces duermo y al día siguiente hago noticias, me inventaron, me hicieron toda una película, todo un cuento. No estoy saliendo con nadie, si existe que me lo presenten porque no lo conozco", dijo la guerrera para En boca de todos.

Angie Arizaga agregó que se encuentra tranquila en el plano sentimental y está sola. "No conozco a nadie. Si llega, llegará solo, no le cierro las puertas, pero mientras tanto ahorita de verdad estoy soltera, sin nadie", finalizó.

