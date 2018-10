Leslie Shaw: "Angie Arizaga me parece una chica buena y linda"

Leslie Shaw y Nicola Porcella protagonizaron diversas portadas hace algunas semanas porque se especuló que estaría naciendo un romance entre ambos. Además, se dijo que la cantante no quería ni ver a Angie Arizaga, expareja del guerrero.

Mira: Leslie Shaw se internacionaliza y Nicola Porcella la apoyó así

Leslie Shaw conversó con En boca de todos y aclaró qué es lo que piensa de la modelo y conductora de La Previa. "¿Con Angie Arizaga tú te llevas bien?", le preguntó la reportera.

Mira: Angie Arizaga y Nicola Porcella fueron a la misma fiesta pero ni se miraron

"O sea, sé quién es, claro, hola y chau no más, no es muy amiga mía tampoco. No, para nada (tendría que haber una enemistad), por qué tendría que haber, me parece una chica linda, buena, nunca he tenido problemas con ella ni con nadie", afirmó Leslie Shaw.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!