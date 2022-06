Álvaro Rod, el cantautor peruano que dejó el fútbol español por la música

"Yo pensé que me iba a dedicar al fútbol realmente, jugué 4 años en Primera División Juvenil en España, una experiencia muy bonita, pero por cosas de la vida, la vida me llevó por la música", dijo Álvaro Rod, quien detalló cómo se sintió por su nominación en los Premios Heat que se realizaron en Punta Cana.

"Sentí mucha emoción, es algo por lo que he trabajado muchísimo tiempo, ha sido un proceso y gracias a Dios ya se pudo dar. Fue alucinante, de muchísimo aprendizaje, un viaje donde he podido compartir con muchos artistas, me ha costado, pero vamos ahí, avanzando, sobre todo con mi primera experiencia internacional representando al Perú, que es lo que más quería", aseguró el artista, quien confirmó que tuvo una relación con María Grazia Polanco.