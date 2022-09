Doña Peta revela que ya no habla con Alondra García Miró: "A nadie se le obliga nada"

Sin embargo, al parecer ese afectó se enfrió y ya no es como antes. La señora Petronila Gonzales fue consultada sobre el regreso de Alondra García Miró al país luego de sus vacaciones en Europa y contó que no se comunica con su exnuera.

"Alito ha llegado recién a Perú, Imagino que la ha saludado pues no, han tomado lonchecito, tiene unos nuevos planes en la televisión", le dijo el reportero. "No sé, porque no he hablado con ella", afirmó doña Peta, quien fue tajante cuando "El chino" pidió ante cámaras a la exnovia de Paolo Guerrero que la llame.