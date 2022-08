Alondra García Miró habla por primera vez sobre Vadhir Derbez y revela qué relación tienen

"Siempre es bueno agrandar las amistades y la familia, con la familia Derbez, ¿qué tal?", le preguntó el reportero "El chino". "No, no pasa nada, hemos estado en grupo, muy linda familia, lo máximo, lindo conocerlos y nada más que eso ", respondió la exnovia de Paolo Guerrero .

Alondra García Miró luego vio todos los titulares que protagoniza por un supuesto romance con el hijo de Eugenio Derbez y fue contundente. "No, no, no, amigos nada más. Cero, cero, cero (sobre una posible relación)", aclaró la ojiverde, quien no pudo evitar las risas cuando el reportero le cantó el tema "Soltera". "Estoy bien, en verdad estoy muy bien, estoy contenta, tranquila, sí, full", declaró.