¿Alessandra Fuller y Stefano Salvini son más que amigos?

Alessandra Fuller y Stefano Salvini disfrutaron juntos hace algunas semanas de la fiesta por los 15 años de Pro TV y en ese evento la actriz habría quedado impactado con su colega. Ale Fuller estuvo en En boca de todos y habló sobre sus sentimientos.

"Yo estoy en primer lugar con el corazón súper tranquilo y eso es lo más importante, estoy contenta, estoy en paz, hace mucho tiempo no lo estaba realmente, para serles completamente sincera, y hoy sí, entonces es algo que valoro mucho y que no quiero cambiar", declaró Alessandra Fuller.

Ricardo Rondón insistió y le repreguntó quién es Stefano Salvini en su presente. "Es una persona que conozco hace muchos años, que quiero muchísimo, me parece guapo, me parece talentoso, me parece una persona bastante especial", afirmó Ale Fuller.

