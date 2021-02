Alessa Esparza lloró al recordar a su abuelo sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial

Alessa Esparza fue sorprendida cuando presentaron su libro "El salto de un héroe", la verdadera historia de su abuelo.

Alessandra Esparza recibió una conmovedora sorpresa en En boca de todos cuando la producción presentó la portada del libro que ha escrito en homenaje a su abuelo José Wichtel, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial.

"Eso no me lo esperaba, es la historia sobre mi abuelo, que fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Como judío estuvo en campos de concentración y me contó su historia, fueron muchas conversaciones, entrevistas y la he terminado de escribir hace poco", contó la actriz sobre su obra "El salto de un héroe", un regalo para su papá y su abuelo que ya está en el cielo.

Alessa Esparza, muy emocionada, también agradeció a su pequeño hermano León por unirse a la sorpresa e interpretar párrafos de su libro. "Mi abuelo me dejó muchísimas enseñanzas, muy sabio y con un corazón enorme porque pasó muchas cosas difíciles, pero la manera en que lo contó y la manera en que valoraba la vida fue hermoso", dijo entre lágrimas.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!