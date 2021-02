Alessa Esparza respondió si se pone celosa por besos entre Stefano Salvini y Flavia Laos

Alessa Esparza dio una contundente respuesta sobre las escenas románticas de su enamorado en Princesas.

Alessa Esparza dio una contundente respuesta cuando le preguntaron si siente celos por los besos y las románticas escenas entre su enamorado Stefano Salvini y Flavia Laos, una de las parejas de la telenovela Princesas.

"Yo como espectadora de verdad me engancho con la historia, estoy enamorada de La Bella y la Bestia, me parece que hacen un trabajo espectacular, tanto Stef como Flavia, los felicito, me encanta, o sea cero celos, al contrario, celebro que lo hagan tan bien", declaró Alessa Esparza para En boca de todos.

Por su parte, Stefano Salvini aclaró que tampoco se pone celoso por las apasionadas escenas entre su pareja y Sergio Galliani. "Es nuestro trabajo y seguramente cosas más fuertes vamos a hacer a lo largo de nuestra carrera, así que nada, es lo que es", afirmó.

