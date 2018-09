Alejandra Baigorria y su novio son puro amor detrás de cámaras

Alejandra Baigorria se encuentra más enamorada que nunca y así lo demostró en el set de En boca de todos. Detrás de cámaras, la modelo y empresaria se mostró muy cariñosa con su novio Arturo Caballero Pérez.

Como se recuerda, el empresario venezolano acompañó a la integrante de Esto es Guerra hasta el programa y la llenó de emoción hasta las lágrimas. Alejandra Baigorria contó estar muy feliz con su nueva pareja y su familia también.

"Mi mamá también está contenta, mientras me ven feliz creo que la gente que me quiere siempre va a estar feliz. Mientras me vean triste, ahí sí no, pero por ahora estoy feliz y esperemos que siga siendo así", detalló Alejandra Baigorria.

