Alejandra Baigorria y Said Palao serán padres el próximo año, según Reinaldo Dos Santos.

Reinaldo Dos Santos anunció una gran noticia sobre el futuro amoroso entre Alejandra Baigorria y Said Palao al afirmar que se convertirán en padres el próximo año si es que ambos continúan juntos. El vidente predijo que la "Patrona" estará embarazada para el 2022.

"Sí. Eso no sucederá este año. Yo estoy viendo a Alejandra Baigorria embarazada el próximo año. Por supuesto que sí (Said será el padre), si es que está con ella", señaló el "Profeta de América". Como se recuerda, Said Palao días atrás no descartó tener un segundo hijo tras el deseo de ser madre de su actual pareja. ¿Se cumplirá la predicción?

