Alejandra Baigorria aclaró cómo pudo reabrir sus tiendas en Gamarra

Alejandra Baigorria explicó que su cercanía con George Forsyth no tiene nada que ver en su trabajo.

Alejandra Baigorria ha protagonizado titulares en los últimos días por su supuesta "corona" en el emporio comercial de Gamarra para reabrir sus tiendas. La empresaria ha recibido esos comentarios debido a su amistad con el alcalde George Forsyth

"Tampoco soy la que hace y deshace, pero tengo doce años con mis tiendas en Gamarra y creo que todo el mundo como la reina de Gamarra, la gringa de Gamarra, o como me quieran decir, la verdad creo que es un trabajo que me he ganado a pulso, trabajando desde cero", dijo Alejandra Baigorria.

