La Uchulú destruyó a Dayanita: "Yo me fui por la puerta grande"

La Uchulú no se quedó tranquila y la destruyó con fuerte mensaje: "No me gusta de ti que antes estabas en otro canal y ahora estás como arrimada". Dayanita aseguró que no le gusta de su contrincante juraba que ganaba más en sus redes sociales en vez de un programa de televisión."Utilizaste al Chamuco. Grabas en el barrio donde vive tu familia para decir que eres humilde, pero vives en un departamento en el centro", sentenció.