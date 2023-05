Dayanita reveló entre lágrimas que su madre está muy afectada por las críticas

“Yo sé que, en cualquier momento, como se dice el mundo es pequeño, nos vamos a encontrar y yo buscaré la forma cómo conversar con él, trataré de solucionar el tema, porque no me gusta, porque uno a mí mamá le afecta demasiado estas cosas, hay veces que ya no quiero seguir trabajando en la calle porque hay momentos en que la gente más me dice cosas en la calle, más me insulta, cosas que yo no soy así, yo no soy mala persona, yo no vengo hacerme la pobre, ni la inocente, ni nada, porque yo reconozco mis actos de trabajo y sé que nunca más lo voy a hacer, nunca”, sentenció.