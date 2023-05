Dayanita se quebró y contó dura decisión que tomó: “Me han deseado hasta la muerte”

“Como se lo dije a todo el mundo, yo no lloro por dar pena, ni lástima a nadie, sino que yo soy una persona muy sentimental a pesar de tantas cosas que me han dicho durante toda esta semana, me han insultado, créeme que yo tuve que desactivar mis notificaciones de Instagram y de mis redes, no los comentarios, sino las notificaciones que me llegan a los celulares de insultos, deseándome hasta la muerte, porque yo supuestamente soy una persona mala, soy una persona malagradecida”, contó entre lágrimas.