Kevin Pedraza: Familiares le rinden emotivo homenaje a pocos días de su muerte

"Era un niño muy alegre, amoroso, jugaba mucho conmigo, nos gustaba irnos por ahí a caminar. En algún momento de mi vida, cuando me tuve que ir a estudiar, lo extrañaba mucho. Él siempre me llamaba y me contaba todo lo que le pasaba. Extraño a mi compañero en el escenario. Me siento muy sola", agregó su hermana Magaly envuelta en lágrimas.