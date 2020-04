Jazmín Pinedo entre lágrimas: Yo no estaría donde estoy si no fuera por mis seguidores

Jazmín Pinedo se conmovió en su última presentación en El Reventonazo después que la Chola Chabuca le recordó cómo ha sido su crecimiento en la televisión. La popular "chinita", entre lágrimas, dedicó un mensaje a sus seguidores.

► Mira:Ernesto Pimentel y El Reventonazo se unen para ayudar al prójimo con donaciones

"A la gente que me ha seguido a lo largo de todos estos años solamente le puedo decir gracias, porque definitivamente han sido parte de este proceso, y yo no estaría donde estoy si no fuera por ellos", dijo Jazmín Pinedo, quien agregó que es muy feliz como conductora, una faceta que disfruta.

Todos los episodios de El Reventonazo de la Chola en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Jazmín Pinedo jaló de las trenzas a la Chola Chabuca en tremenda pelea