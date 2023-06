Deysi Araujo lloró por amenaza de extorsionadores: "No tengo paz"

"No tengo paz con todo lo que me viene sucediendo. Siento dolor, tristeza, me da coraje. No es justo pasar por esta situación. Soy padre y madre para mi hijo. Yo terminé de construir hace un par de años y me saqué préstamo (...) Mi sueño fue construir esa casa para traer a mis padres conmigo y eso es lo que logré (…) El día que lo tuve, mi padre se fue, él falleció, me queda mi madre y veo por ella. Tengo mi hijo", sostuvo muy afectada.