Brenda Carvalho lloró al recordar que estuvo a punto de morir

Brenda Carvalho rompió en llanto mientras contaba que vio a su madre tratando de sonreír, pero a la vez también lloraba. "Yo no podía decirle nada porque no tenía fuerza. Yo decía, todo va a estar bien, pero necesito dormir, estoy muy cansada. Solo me acuerdo de que desperté 5 días después y me fui recuperando. Yo tuve una parálisis intestinal, me quedé sin comer 7 días y estaba solo con suero", detalló.