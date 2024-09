Brenda Carvalho derrotó a Zumba en infartante duelo de baile

"Es difícil cuando tomas la decisión y no lo estás logrando. Fui a conversar con el doctor y él me fue muy claro. Me dijo que vamos a congelar los óvulos y luego hacemos el caminito que tanto deseas; vamos hacerlo al natural. Ahora estoy haciendo el tratamiento del congelamiento. Hoy solo me salieron tres (óvulos) intactos. Voy a tener que volver hacerlo", explicó Brenda.