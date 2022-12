Milena Warthon prepara espectacular show en La Gran Noche de Navidad: ”Celebrar en esta pista es maravilloso”

Esta Navidad le pediría a Dios que me siga dando las fuerzas para seguir avanzando en este sueño que tengo, a veces, me canso y me frustro y necesito esas fuerzas y perseverancia que me caracterizan. Le pido que me siga dando experiencia para poder nutrir mis mensajes y seguir creando canciones. Y para el país y el mundo, esta Navidad, le pido a Dios mucha unión, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando.

Con sinceridad y modestia digo que me siento muy orgullosa de mí por el trabajo que he hecho este 2022, ha sido un año en el cual me he reinventado, en el cual he crecido profesionalmente, he madurado, y he logrado muchos objetivos, he pasado muchas barreras, creo que este año ha sido muy chévere para mí, ha sido de mucho esfuerzo y sacrificio, pero con muchos resultados.