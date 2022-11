Giuliana Rengifo culpó a bailarín sobre errores en la coreografía en El Gran Show ¿Qué pasó?

Giuliana Rengifo no logró conquistar al jurado en esta séptima gala de El Gran Show, y tras el duro comentario de Michelle Alexander hizo su descargo sobre lo que había sucedido en la pista de baile.

“Se han perdido los dos en la coreografía y la verdad el elemento podía sumarles, pero no restarles porque podían haber hecho bien la coreografía y la ducha salía o no saliera, iba a ser lo mismo, así que chicos no pongan excusas tampoco (…) Cuando hay que defenderlos se les defiende, pero en este caso estuvieron muy distraídos”, sentenció.