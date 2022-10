Gisela Valcárcel fue sorprendida con divertida sorpresa por equipo de El Gran Show

“Llegué al set y jamás se me cruzó por la mente que el equipo me haría una sorpresa así, he llorado, me he emocionado y amor este momento que queda en mi corazón. Ellos son el equipo de mi vida, con ellos he cumplido 35 años, animando y en ellos veo a los cientos de profesionales que me han acompañado en este tiempo. ¡Gracias chicos, saben cuánto los quiero. Ustedes me han enseñado tanto! Los llevo en mi corazón ¡Vamos por más siempre!”, fue el mensaje que acompaña a las tiernas imágenes.