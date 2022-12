André Silva celebra la Gran Noche de Navidad: "Este año tener retos y salir victorioso, ha sido gratificante"

Yo espero que sea un año mucho mejor aún, a mí me han enseñado que hay que decretar las cosas para que sucedan y quiero decretar que va a ser un año estupendo, rodeado de la familia hermosa que tengo, las personas que están cerca a mí, que tengan mucho trabajo, que haya mucha ficción nacional, para no solo tener trabajo nosotros los actores sino, también, todos los que están detrás de esto.

Este 2023 estamos a la expectativa, para ver cuándo se concreta la tercera parte de "Luz de luna", aún no hemos recibido la llamada de la productora para de, alguna manera, formalizarlo, pero sé que a través de la preventa se formalizó y ya esto es una realidad. También tengo una propuesta para el otro año actuar en el Teatro Nacional. Todavía no puedo revelar qué voy a hacer pero es algo muy chévere e interesante. Y vamos a ver si sale algo más adelante en el cine.

No, por ahora no estamos pensando en agrandar la familia, ahora estoy disfrutando al máximo de mi niña, estoy viviendo momentos muy felices, compartiendo mucho con ella está linda temporada de verano. Si me dieran a elegir cuál es la mejor estación del año, les diría que el verano, para mí el verano es muy alegre, me llena de mucha vitalidad y eso lo comparto con mi familia