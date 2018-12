¿Rossana Fernández Maldonado resta importancia a la copa de ‘El Dúo Perfecto’?

Rossana Fernández Maldonado está dando el 200% en los ensayos de esta semana para la gran final de ‘El Dúo Perfecto’, al lado de Amy Gutiérrez.

La actriz después de su preparación no dudó en responder sobre sí no levantar la copa por segunda vez dañaría su ego de artista.

“Mi ego no va por ese lado, no mido mis capacidades o talentos por un concurso, todo lo que he conseguido en la vida es porque lo he chambeado, porque he trabajado como hormiga durante largos años. Si no gano, no me afecta a nivel del qué dirá la gente, porque no me toca directamente con lo que soy como artistas y como persona, yo sou mucho más que un concurso y mi carrera continuará, seguiré haciendo otras cosas”, sentenció la rubia.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Micheille Soifer y Nikko Ponce (Opción 4). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!