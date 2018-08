Rossana Fernandez Maldonado criticó así la participación de Ricardo Rondón

Rossana Fernandez Maldonado hará su regreso triunfal al imponente escenario de ‘El artista el año’ como refuerzo de Jonathan Rojas.

Por eso, la actriz se dio unos minutos de hablar sobre los participantes de esta segunda temporada.

“Me gusta mucho Shantall, John Kelvin, Daniela Darcourt.. hay bastantes personajes que están muy bien. Pero también creo que hay otros personajes que ya deberían salir del programa. Ricardo Rondón debería salir, ya cumplió, debe darle paso a los más talentosos. ¿Si es como Alfredo Benavides? No, Alfredo me divertía más. Y aunque Fresialinda me causa ternura y por eso no quiero que se vaya, creo que no llegará a la final porque hay participantes más talentosos”, comentó Rossana.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Ricardo Rondón (Opción 12) y Fresialinda (Opción 18). Puedes salvar a tu favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

