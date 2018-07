Rosángela Espinoza criticó a Maricielo Effio tras su debut en el programa

Rosángela Espinoza no puso filtros a los comentarios que soltó sobre el debut de Maricielo Effio en ‘El artista del año’.

“Me dijeron que estuvo fatal. No sé, no la he visto, pero estuvo fatal en fin… hay que resaltar el talento de otras personas como Fresialinda. Pero todo da vueltas, el karma existe, así como se burló de mí (Maricielo Effio), espero que no se burlen de ella”, sentenció.

Pero por si fuera poco, cuando se le preguntó si veía a la actriz alzando la copa de la segunda temporada, la popular ‘chica selfie’ prefirió quedarse callada.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO.¡Suscríbete Ahora!