Milett Figueroa: “Le voy a dar al público una sorpresita este sábado”

Milett Figueroa ya está puliendo detalles para lo que sera su regreso al imponente escenario de ‘El Gran Show’ y no dudó en conversar sobre esta experiencia.

“Amo bailar, además, es un caso social y uno siempre tiene que apoyar. Somos seres humanos, es la empatía con el otro, con el hermano peruano. Si puedo ayudar haciendo lo que me gusta a una organización social, yo feliz. Voy a bailar con Kervin, nunca había bailado con él, ha sido mi coreógrafo toda la primera temporada de El Artista Del Año, y ahoa bailar con él será lo máximo porque es un campeón mundial. Le voy a dar al público una sorpresita este sábado”, comentó.

Además, habló al respecto de la preparación continua que está llevando para consolidarse como cantante.

“En realidad, he aprendido mucho sobre música, canto, estoy aprendiendo técnica vocal. Hablando de canto, soy una Milett diferente, estoy utilizando mi voz de la mejor manerra. Tuve malas experiencias en El Artista Del Año, pues me tocó en una época en la que emocionalmente no estaba bien. El mayor error del cantante es salir a cantar inseguro, eso no lo volveré hacer. He descubierto que puedo cantar todo tipo de género siempre que las canciones vayan con mi tipo de voz. Ya me han vissto algunos covers en mis redes sociales porque cantarr para mi es una foma de expresar, igual que el baile y la actuación”, finalizó.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!