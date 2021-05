Janet Barboza y sus duras críticas a María Grazia Polanco: "Me aburrí con tu show"

Janet estuvo como invitada en el jurado y soltó fuertes declaraciones contra María Grazia.

Janet Barboza estuvo como invitada en El artista del año y fue parte del jurado. La popular "Rulitos" fue la primera en calificar a María Grazia Polanco, quien abrió el programa con su perfomance junto a "Guajaja". Para Barboza, el show de la participante fue pésimo.

"Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una Maria Grazia Polanco que parece una principiante, una calichín totalmente. Desde que entraste empezaste poniendo excusas y nos alertaste al jurado de que estabas nerviosa."

"Luego hemos visto cómo la sonrisa la tenías completamente congelada y no transmitías. Y por momentos apretabas los labios, lo cual demostraba tu total inseguridad. No me has transmitido, me aburrí con tu show. Hasta que por fin entró Guajaja e hizo que este escenario prenda."

