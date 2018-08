El artista del año: ¿Competidores le dan la espalda a Shantall tras versus?

Shantall Young reveló que sus compañeros de ‘El artista del año’ no le dirigen la palabra y cuando intenta saludarlos, la ignoran y todo sería a raíz de su victoria en el versus de canto con Mirella Paz.

“Estoy triste porque son mis amigos y ahora ya no me hablan, ya nadie me habla. Solo Jonathan Rojas y John Kelvin se me acercaron, pero el resto no me quiso ni mirar, me siento muy triste”, comentó.

"Estoy triste porque son mis amigos y ahora ya no me hablan, ya nadie me habla. Solo Jonathan Rojas y John Kelvin se me acercaron, pero el resto no me quiso ni mirar, me siento muy triste", comentó.

